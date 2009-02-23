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İbo Şov'da rezalet!

İbrahim Tatlıses: Seni p.....lerin elinden kurtardım. Yıldız Tilbe: Beni kimse p......lerden kurtarmadı.

23 Şubat 2009 02:00

İbrahim Tatlıses: Seni p....lerin elinden kurtardım. Yıldız Tilbe: Beni kimse p....lerden kurtarmadı.

İbo Show'da kavga - VİDEO

İbrahim Tatlıses, dün akşam atv'de yayınlanan programına konuk ettiği şarkıcı Yıldız Tilbe’ye “Seni p.....lerin elinden kurtardım” deyince iki şarkıcı canıl yayında birbirine girdi.

ATV’de canlı yayınlanan İbo Şov’daki büyük kavga, Yıldız Tilbe’nin “Kandıramazsın Beni” adlı şarkısını söylerken Tatlıses’in şarkıyı yarıda kesmek istemesiyle başladı. Buna rağmen Tilbe şarkısını tamamladı. Ardından reklamlar yayına girdi.

Reklamların ardından Tatlıses, konuğu Yıldız Tilbe’nin kendisine saygısızlık yaptığını söyledi. Tilbe’nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses “Seni p......klerin elinden kurtardım” deyince Tilbe dayanadı ve, “Beni kimse p.....lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz” dedi.

Tilbe, alkışlayıp gitti

Tartışma karşılıklı sözlerle uzayınca yayına bu kez rapçi Ceza’nın program görüntüleri verildi. Bir süre sonra tekrar yayına geçilince ayağa kalkan Tilbe, programı Tatlıses’i alkışlayarak terketti. Stüdyodaki bazı izleyiciler de programdan ayrıldı. Tilbe’nin ayrılmasını kabullenemeyen Tatlıses, “Ne zaman yayına çıksa, ’şunu yapmam, bunu söylemem’diyor. Lanet olsun kardeşim. Gelmezsen gelme. Şarkını da istemiyorum seni de” dedi.

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