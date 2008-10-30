İbo imzayı attı



Türk Basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan İbrahim Kutluay, Hotel Les Ottomans'da düzenlenen törenle kendisini1 yıllığına İTÜ'lü yapan imzayı attı.



Kutluay, basketbol oynamaya devam etme şansını kendisine veren İTÜ'ye teşekkür ederken amaçlarının TB2L'de yer alan basketbolun efsanevi takımlarından birini BEKO Basketbol Ligi'ne yükseltmek olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu henüz basketbolu bırakmayı düşünmedeğini ayrıca kendisine Fenerbahçe Ülker'den yöneticilik veya antrenörlük teklifinin gelmediğini de sözlerine ekledi.



Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen ve Efes Pilsen, Ülkerspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Kutluay, Yunanistan'ın AEK, PAOK ve Panathinaikos takımlarında da önemli başarılara imza attı. Kariyerinde 2002 yılı Avrupa şampiyonluğunu da yaşayan İbrahim, askerliğinin ardından yurda döndü. Bir çok takımla görüşmelerini sürdüren deneyimli oyuncu sonunda İTÜ ile anlaşmaya vardı.



