T24 - Irak'ta konut projesinden sonra Milli Piyango işine giren İbrahim Tatlıses, "Tatlıses Piyango"nun ilk çekilişini yaptı. Toplam 500 bin dolar para ikramiyesi olan piyango için "İnşallah fakire çıkar" dedi.

Irak'ın kuzeyinde inşaattan sonra Milli Piyango işine de giren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, düzenlediği "Tatlıses Piyango"nun çekilişi ile talihlilere ikramiye dağıttı. Erbil'in Hanzat Oteli'nde önceki gece düzenlenen "Tatlıses Piyango" nun çekilişinde büyük ikramiye 250 bin dolar olmak üzere toplam 500 bin dolar ile bir otomobil dağıtıldı. Piyango biletlerinin satışlarında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne 100 bin dolar verileceği öğrenildi. "İbo Bingo" diye satışa çıkarılan biletler, ilk etapta rağbet görmeyince çekiliş tarihi ertelenmişti.



'İnşallah fakire çıkmıştır'



Düzenlenen çekilişe Iraklı, Kürt ve Arap dünyasının tanınan sanatçılarının da katıldığı gecede önce şarkılar söylendi, sonra çekilişe geçildi. Çekilişte İbrahim Tatlıses de bir numara çekerek talihliyi belirlemede yardımcı oldu. Çekiliş yaptıktan sonra Kürtçe konuşan İbrahim Tatlıses "İnşallah zengine değil fakire çıkar, bu araba kime çıkacak diye merak ediyorum. Kime çıkacaksa onla bir resim çektireceğim" dedi. Yapılan çekiliş sonrası da açıklamada bulunan ünlü türkücü, çekilişin çok iyi geçtiğini belirterek "İnşallah ihtiyacı olan insanlara çıkar. Para ikramiyesinin yanında araba da veriyoruz. Biz buradan çıkan numaraları buranın maliyesine teslim edeceğiz. Talihliler ise gelip oradan alacaklar. Çok keyifli bir gece idi" ifadesini kullandı.