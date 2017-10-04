İbn Haldun Üniversitesi'nde TEOG çalıştayı düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) TEOG\'un kaldırılmasının ardından birçok eğitim kurumu yeni eğitim sistemi ve müfredatına katkıda bulunmak için çalıştay düzenlemeye başladı.

\"EĞİTİM KONUSUNDA ZEMİN OLMAK İSTİYORUZ\"

İbn Haldun Üniversitesi de yeni müfredat ve eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda bir çalıştay düzenliyor. 4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştayın açılışını İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Özden ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin yaptı.

Prof. Dr. Yüksel Özden, yaptığı açılış konuşmasında İbn Haldun Üniversitesi\'nde eğitim konusunda zemin olmak istediklerini belirtti.

“GLOBAL REKABETE HAZIR ERDEMLİ BİREYLER YETİŞTİRMELİYİZ”

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise İbn Haldun Üniversitesi\'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu ve toplumun neye ihtiyacı varsa onu araştıracaklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti, \"Bu eğitim sisteminde bir arayış içinde olunduğunu gördük ve karar vericilere destek olmalıyız dedik. Sorunun çözümüne katkıda bulunmalıyız. Eğitim çalışmalarımızda ilk toplantımızı müfredat konusunda 3 ay önce gerçekleştirdik. Biz burada ithal çözümlerin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Üniversitemizin amacı fikri bağımsızlık. Kendi eğitim sistemimizi tasarlayabilmeliyiz. Global rekabete hazır, girişimci, erdemli bireyler yetiştirmeliyiz.\"

\"EĞİTİM BAŞKASINA İHTİYAÇ DUYMAYAN İNSAN YETİŞTİRMEKTİR\"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise Atatürk\'ün yazdığı ilk kanunlarda her Türk gencinin kendi yeteneğine göre yönlendirilmesinin istendiğini belirterek sözlerine şunları ekledi, “Eğitim sistemi kendi ayakları üstünde duran, doğruyu ve eğriyi, tarafsız kriterlerle bulabilen adam yetiştirmektir. Başkasına ihtiyaç duymadan, başkalarının estirdiği rüzgâra kapılmadan, kendi doğrusunu ve yanlışını tefrik edebilecek ölçülere sahip insan yetiştirmektir.”

“SİSTEMLE İLGİLİ TARTIŞMALAR MAALESEF SADECE GEÇİŞ SINAVLARI ÜZERİNDEN KURGULANIYOR”

Eğitim ile ilgili her icraatı derinlemesine analiz ederek yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ise, “Türkiye’de eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar maalesef sınav, kademeler arası geçiş sınavı üzerinden kurgulanıyor. Sınav sistemleri belki bu değişimin içerisindeki küçük bir nüans olsa gerek. Ama maalesef Türkiye’de bu çok yoğun olarak tartışılıyor. Eğitim sistemi çok değişiyor önermesi sıralanıp içini doldurmak için ortaokullardan liseye geçişteki süreç şu kadar diye bu önermeyi delillendirmeye çalışmak aslında bana göre Türkiye’de eğitim sistematiğinin değişmesini engelleyen bir önerme gibi geliyor; zaten çok değiştirdiniz artık değiştirmeyin demek” dedi.

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