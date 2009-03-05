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Ekonomi

IBM, yazılımcı ILOG'u 340 milyon Euro’ya aldı

IBM, ILOG'un işletmelere çeviklik kazandıran ürünler sunduğunu söyledi.

05 Mart 2009 02:00

IBM'den yapılan yazılı açıklamada, ILOG'un 500'den fazla çözüm ortağıyla iş kuralları, optimizasyon, sanallaştırma ve tedarik zincirlerine yönelik hizmetler sunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, müşterilerin her geçen gün karmaşıklaşan sistemler, büyüyen veri miktarları ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kaldığı, IBM'in bu yeni satın alımın ardından pazarda daha rekabetçi bir konum kazanarak, müşterilere ihtiyaç duydukları tüm çözümleri sunduğu kaydedildi.

IBM Uygulama ve Bütünleştirme Ara Katman Yazılımları Genel Müdürü Tom Rosamilia, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Sektörler, daha iyi iş kararları almalarına yardımcı olacak teknolojiler arıyor. ILOG, işletmeye çeviklik kazandıran ve dünyanın her yerinden müşterilerin karar alma gücünü artıran yazılımlar sağlıyor. Bu özelliklerin IBM'in iş süreci yönetimi ve SOA yetenekleri ile birleşmesi, sektör liderliğimizi pekiştirmemizi sağlayacaktır."

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