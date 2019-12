IBM, sanal ofis ile İzmir'de

IBM firması, İzmir'de “sanal ofis” kurduğunu bildirdi.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde ilk kez Türkiye'de uygulanan projeyle, müşterilerle interaktif iletişim kurma ve İzmir'e özel hizmetler sunma amacıyla sanal ofis açıldığı kaydedildi.



Açıklamaya göre, düzenli olarak güncellenen sanal ofiste IBM'in yerel ve genel etkinlikleri, kampanya duyuruları, İzmir'de bulunan çözüm ortaklarının iletişim bilgileri ve başarı hikayeleri yer alıyor. “www.ibm.com/tr/izmir/” adresinden ulaşılabilen ofiste müşteri temsilcisiyle irtibat kurularak her türlü soru ve istek iletilebiliyor.



IBM Türk Genel Müdürü Eray Yüksek, açıklamada, şunları kaydetti:



“Bildiğiniz gibi, dünya her geçen gün daha akıllı hale gelirken, teknoloji de durmadan değişiyor, gelişiyor. Akıllı Dünya vizyonunu benimsemiş global bir şirket olarak, 70 yılı aşkın süredir Türkiye'de sunduğumuz teknolojik birikimimizle, müşterilerimiz için yeni ve akıllı sistemler geliştirmek, her an ulaşılabilir olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun son göstergesi ise bizim için büyük önem taşıyan sanal ofislerimiz. Bu sayede, İzmir'de bir ofis binamız olmamasına rağmen, sanal ofis aracılığıyla, müşterilerimize tüm hizmetlerimizi eksiksiz sunabileceğiz. Sanal ofisimizin İzmirlilere fayda yaratmasını diliyorum.”