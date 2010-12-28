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Yaşam

İBİĞİ PEMBE, TÜYLERİ PARLAK OLSUN ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 13:32

-İBİĞİ PEMBE, TÜYLERİ PARLAK OLSUN ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Yılbaşı gecesi için canlı hindi alacakların, hareketli, ibiği pembe, tüyleri parlak, gözleri mat olmayan hindileri tercih etmeleri istendi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ümit Duman her yılbaşı öncesi olduğu gibi bu yıl da hindi satışlarının arttığına dikkati çekti. Satışa sunulan hindilerin genelde kontrol altında olduğunu ancak yinede vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Duman, canlı hindi alırken bir kaç küçük püf noktanın vatandaşlara yardımcı olacağını söyledi.  Duman, canlı olarak pazarlardan alınacak hindilerin öncelikle hareketli olması gerektiğine işaret ederek, ''Sağlıklı bir hindi uysal olmaz, sürekli hareket halindedir. Ayrıca sağlıklı bir hindinin tüyleri de dağınık ve karışık olmamalıdır. Vatandaşların parlak tüylü hindileri tercih etmesi gerekir'' dedi. Duman, dışkıları sulu olan hindilerin ishal olabileceğini hatırlatarak, sulu dışkısı olan hindilerin alınmamasını önerdi. Sağlıklı bir hindinin gözlerinin mat değil, canlı olması gerektiğinin altını çizen Duman, ''İbiği pembe olan hindiler de sağlıklıdır'' dedi.  Öte yandan çeşitli pazarlarda satışa sunulan canlı hindilerin fiyatları ise 90 ile 100 lira arasında değişiyor.  Canlı hindi almak istemeyenler için marketlerdeki hazır hindilerin kilogramları ise 9-10 lira arasında. 

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