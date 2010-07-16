-İBB'YE İSVEÇLİ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İsveçli futbolcu Samuel Tobias Holmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hoenderloo kasabasında çalışan turuncu-lacivertli ekip, İsveç Milli Takımı'nda da oynayan ve 25 kez milli olan 1984 doğumlu Samuel Tobias Holmen'i Danimarka'nın Brondby kulübünden transfer etti. Kophenhag'da düzenlenen ve kulüp futbol şube sorumlusu Kamil Dizar ile idari menajer Mustafa Eröğüt'ün de hazır bulunduğu törende, Holmen, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kamil Dizar, ''Teknik heyetin raporu doğrultusunda ve titiz bir çalışma sonrasında İsveç Milli Takımı'nda oynayan Samuel Tobias Holmen'i Brondby takımından kadromuza kattık. Genç ve yetenekli bir isim olan Holmen kendisini ispat etmiş önemli bir oyuncudur. Hocamızın sistemine uyacağına inanıyorum'' diye konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Dizar, takıma katkı sağlayabilecek bir ismi daha kadrolarına katmayı düşündüklerini belirtti.