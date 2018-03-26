İBB'den yürüyen merdiven kazası hakkında açıklama: Bir yolcu bariyerleri kaldırmış

Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasıyla ilgili görüntüler paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz bir kişiler tarafından kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta yürüyen merdivenin çökmesi sonucu 1 kişi metal basamaklar arasında açılan boşluğa düşerek yaralanmıştı.



İBB'nin paylaştığı kamera kayıtlarına göre, Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu girişinde kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, arızalı durumdaki yürüyen merdivenin başına geldiğinde, konulan paravanı kenara çekiyor. Yürüyen merdivenin önündeki engelin kalkmasının ardından pek çok yolcu, arızalı yürüyen merdiveni kullanmaya doğru yöneliyor. Bir yolcunun bu sırada yürüyen merdivende düşerek yaralandığı anlar, bu görüntüye yansımıyor.



Paylaşılan diğer görüntüde ise bu defa metrodan inip istasyon girişine doğru çıkan bir yolcu, paravanının kenarından geçerek engeli aşıyor. Başka bir yolcu ise, paravanı tamamen kenara çekiyor. Aşağıdan gelen diğer yolcuların arızalı yürüyen merdiveni kullanma anları kameraya yansıyor.

"Bariyer kaldırılarak kenara alınmıştır"

İBB'nin açıklaması şöyle:



"26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur. 27 Şubat tarihinde saat 17.01'de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür"

"Süreç devam etmektedir"

"Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmış ve yolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yolcumuzu Beyaz Masa görevlilerimiz hastanede ziyaret etmiş ve tedavi sürecini takip etmiştir. Yolcumuz tedavi sürecinin sonunda taburcu olmuştur.



Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir. Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır"