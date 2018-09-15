İBB'DEN YENİ ÖĞRETİM YILI TEDBİRLERİ 

*Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül\'de tarihinde 06:00 - 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (Bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak.

*İETT tarafından mevcut 4.840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl \"Akıllı Şehircilik\" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 2018-2019 öğretim yılında veliler servis ücretlerini öğrenme, servis ve şoför sorgulamasını internet üzerinden yapabilecek.

Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül\'de tarihinde 06:00 - 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (Bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. İBB tarafından verilen; Okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan okul servis araçları ve şoförleri okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak.

18 bin okul servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası\'nın katılımıyla AKOM\'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı. İstanbul\'da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında 2.714.030 öğrenci, 151.604 öğretmen ders başı yapacak. Bu öğretim yılında 18.000 okul servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak.

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU

İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan “KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA\" ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; “Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundurö ibaresi ekranda görünecek. Kayıtlı servis aracı sorgulama ile servis hizmeti alınan aracın hangi şahıs veya firma adına kayıtlı olduğunu ve servis yapmaya uygun olup olmadığını öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı ise; firma/taşımacı ismi ile birlikte “Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundurö ibaresi ekranda görünecek.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Okul servis ücreti hesaplama ile okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak “okul öncesi, ilkokul ve ortaokulö seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak %35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek. İlgili kurum temsilcileriyle AKOM\'da yapılan toplantılarda, okul öncesi ve sonrası için de bir dizi tedbir alındı.

ALINAN KARARLAR

Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri rehber personel ve öğretmenlerden oluşan “okul geçidi görevlileriö kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.

İETT VE METRO KAPASİTESİ ARTTIRILIYOR

İETT tarafından mevcut 4.840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5.397 ilave sefer ile yaklaşık 596.083 özel aracın trafikten çekileceği ve 894.124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor. Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacaktır.

ANA ARTERLER VE OKUL ÇEVRELERİNE PARKLANMALAR ÖNLENECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 adet motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 adet çekici ile müdahale edilecek. Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile birlikte toplam 475 polis görevlendirilecek. Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki parklanmalar önlenecek. İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak. Okulların açıldığı gün, İlçe Emniyet müdürlükleri personeli de trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak. İl Jandarma Komutanlığı yetki alanındaki bölgelerde trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Jandarma Trafik, Asayiş müdahale, suç önleme ve araştırma devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında yeterli sayı ve personelle tedbir alacak.

SİNYAL DİREKLERİNE 1 HAFTA SÜRELİ \'BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM\' LEVHALARI ASILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, uygulamalara yönelik olarak, İBB Beyaz Masa ilgili kurum ve kuruluşlarla organizasyonlar yaparak koordinasyon sağlayacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler 153 Beyaz Masa tarafından dağıtılarak veliler bilgilendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, Sinyal direklerine 1 hafta süreli \'Ben Duyarlı Sürücüyüm\' levhaları asılacak. Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin bitirilecek. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.

ZABITA MEMURLARI VE POLİS MEMURLARI İLE KOORDİNELİ TRAFİK DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Ekipleri ile ortak yapılacak çalışmaların programını oluşturacak olup, 2018-2019 öğretim yılında 1000 adet zabıta memuru arasında aktif olarak okullarda 215 personelle görev yapacaktır. Okulların açıldığı gün oluşabilecek kazalarda emniyet ekiplerine yardımcı olacak çekicilerin yerleri ve iletişim bilgileri ilgili birimlere aktarılacak. 12 adet çekici İl Trafik müdürlüğü ile takviye olarak koordineli çalışacak. Okulların açıldığı gün ve takip eden bir hafta içerisinde sabah ve akşam yoğun saatlerde yeterli sayıda zabıta memurunun okul çevrelerinde görevlendirerek ilçe zabıta memurları ve polis memurları ile koordineli trafik denetiminin yapılması ve yönlendirmesi yapacak.

ŞANTİYELERDE ÇALIŞMA YOK, SERVİS ARAÇLARINA TÜM GÜN ÜCRETSİZ OTOPARK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. (22:00-05:00 arası) Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek. Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak kullanacaklar. Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.

ALO 153 ŞİKAYET HATTI

İstanbul Ticaret Odası - İst. Umum Servis Araçları Esnaf Odası, Servise çıkacak araçların, şoförlerin ve rehber personelin ilgili mevzuat kurallarına uygun çalışması için gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. Öğretim yılı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce servis kullanan öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul müdürlerinden temin edilerek güzergahlar tespit edilecek. Servis araçlarına, halkın gerektiğinde şikayet edebilmesi için \'ALO 153\' yazısı asılacak.