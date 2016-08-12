İBB’den Topbaş için ‘ayrılık’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın görevi bıraktığı haberlerini yalanlandı.

Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde 'Kadir Topbaş, Başkanlık görevini Göksel Gümüşdağ'a devrediyor' şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Gümüşdağ, "Haberin amacı ve kimlere hizmet ettiği malumdur. Ülkemizin ve milletimizin hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde böylesi haberlerle 'bulanık sularda balık avlamak isteyenlerin' niyet ve maksatları bilinmektedir. İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş dün olduğu gibi bugün de görevinin başındadır.

Yaklaşık 5 milyon oyla 3 kez İstanbul halkının teveccühüne mazhar olan Başkan Topbaş, İstanbul ve İstanbullulara hizmet etmeye devam etmektedir. Sayın Topbaş ile 13 yıldır Meclis Başkan Vekilliği görevimde uyum içinde çalıştım. Haberleri yayınlayan site ve sorumluları hakkında yasal işlemlere başvurulacaktır" ifadelerine yer verdi.