İ.B.B.'den tek atış





Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe'yi Marcin Kus'un attığı golle 1-0 yendi.



Maçın ilk yarısında Hacettepe daha atak görünürken, ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise pozisyon üretmekte biraz zorlandı.



Hacettepe Zoko, Serkan Atak ve Kadir Bekmezci ile rakip kalede ciddi ataklar üretmeye çalıştı.



İlk yarıda gol çabaları sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor dengeyi kurdu ve Hacettepe kalesinde daha önemli ataklar geliştirmeye başladı.



Ev sahibi takım aradığı golü 67. dakikada defans oyuncusu Marcin Kus ile buldu.



Daha sonraki dakikalarda beraberlik için Hacettepe pozisyon üretse de bunlarda başarılı olamayınca maç İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor puanını 15'e çıkartırken, Hacettepe ise 9 puanda kalmış oldu.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - HACETTEPE: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Deniz Çoban, Selçuk Kaya, Mehmet Cem Hanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Marcin Kus, Cesario, Mahmut Tekdemir, Ekrem, Uğur Işıkal, Tjikuzu, Serhat, Erman Kılıç, Adriano, Bebbe

Hacettepe: Ulaş, Ufuk, Orhan Şam, Admir Teli, Murat Kalkan, Serkan Atak, Sandro, Kadir Bekmezci, Olgay, Tozo, Zoko

Gol: Dk. 67 Marcin Kus (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kadir Bekmezci'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Murat Kalkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



16. dakikada Zoko'nun soldan yaptığı ortada, ceza yayı içinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serkan Atak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.



29. dakikada kaleci Hasagic'in yaptığı degajda kısa düşen topu kapan Serkan Atak'ın pasında ceza sahasına giren Murat Kalkan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, kale çizgisinin üstüne düşerken, savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı. Hacettepeli futbolcular, bu pozisyona gol diye itirazda bulundu.



34. dakikada Bebbe'nin pasıyla soldan sıfır çizgisine inen Erman Kılıç'ın ceza sahasına yaptığı ortada, iyi yükselen Adriano'nun kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



42. Zoko'nun pasıyla ceza sahasına giren Sandro, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Hasagic, meşin yuvarlağı kontrol etti.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

