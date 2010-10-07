İBB’den sosyalist Attila İlhan için anma

MEHMET DEMİRKAYA T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyalist ve Kemalist solcu olarak da bilinen ünlü şair-yazar Attila İlhan’ı, 2010-11 Kültür-Sanat programına aldı. Belediye, “Özel Etkinlikler” kapsamında Attila İlhan için anma programı düzenleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2010-11 kültür sanat sezonu 13 Ekim’de başlayacak.



“Alkışın Bol Olsun İstanbul” sloganıyla açılacak 2010-11 kültür sanat sezonunda; Ekim ayından Mayıs ayı sonuna kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekim-Aralık aylarını kapsayan sezonun ilk yarısında 95 çocuk oyunu, 254 konser, 135 seminer, 20 sergi, 44 sinema filmi gösterimi gerçekleştirilecek.





Bir sosyalist ve nurcular



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyalist Attila İlhan’ı anma programına almakla birlikte, bu yıl ilk defe seminerlere çağırdığı isimler de oldukça dikkat çekici. Açıklamada şöyle deniyor:



“Bu yıl ilk defa seminerlerde; Sadık Yalsızuçanlar, Erhan Afyoncu, Ali Bulaç, Azmi Özcan, Ferhat Aslan ve Mümtazer Türköne gibi isimler bulunuyor.”





Sezonun diğer etkinlikleri



“Konserlerde; Anjelika Akbar, Melihat Gülses, İstanbul Sazendeleri, Dilek Türkan, Suzan Kardeş, Yeni Türkü, Kardeş Türküler ve Şirin Pancaroğlu gibi isimler ilk defa bu dönemde Büyükşehir sahnelerinde İstanbullularla buluşaşak.



Çocuk oyunlarında devam eden oyunların yanı sıra; Alaaddin’in Sihirli Lambası, Fareli Köyün Kavalcısı, Robinson Dans Öğreniyor, Kukla Şhow, Meraklı Rozalin, Mucitler Atölyesi (atölye çalışması), Benim Güzel Pabuçlarım ve Puslar Sahnede gibi oyunlar sahnelenecek.





Özel Etkinlikler kapsamında ise



Attila İlhan’ı Anma Programı, Altan Deliorman’a Saygı, Cahit Sıtkı Tarancı Yüz Yaşında, Prof. Dr. Ayhan Songar’ı Anma Programı, Doğumunun 770. Yıldönümünde Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ötüken'den İstanbul'a Türkçe’nin 1290 Yılı (720-1210) Sempozyumu, Kaos ve Kadın Sempozyumu, Türk Karikatürünün Zarif Ustası: Yalçın Turgut Balaban, Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a Saygı programları gerçekleştirilecek.”





