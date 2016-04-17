İBB’den metroda kadınlara anket: Size özel vagon ister misiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından metro ve tramvay duraklarında yaptırılan memnuniyet anketinde vatandaşlara "İstanbul’da da metro ve tramvaylarda kadınlara özel vagon olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi.

Geçen yıl da Saadet Partisi’nce Kayseri’de başlatılan “Pembe tramvay istiyoruz” kampanyası eleştiriler üzerine sonlandırılmıştı. Kadınlar tepkilerini sosyal medyada “Biz binmeyeceğiz, siz insan olmayı öğreneceksiniz” sloganıyla dile getirmişti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından metro ve tramvay duraklarında yaptırılan memnuniyet anketinde vatandaşlara "Almanya, Japonya ve Singapur'daki gibi İstanbul’da da metro ve tramvaylarda kadınlara özel vagon olmasını ister misiniz?” sorusu soruldu.

Vatandaşlara yöneltilen bu soru tepkileri de beraberinde getirdi.

Ankete tepki gösterenlerden biri de İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan'dı.

İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Ayrı vagon uygulamasının alt yapısının hazırlandığını belirten Tuskan, “Bu uygulama, TCK’nın 122. maddesindeki ayrımcılık suçu kapsamındadır. Yasaya göre cinsiyet ayrımı yapan hizmetin icrası yasaktır” dedi.