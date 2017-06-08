İBB'den kamyonculara Sirkeci-Harem yasağı; tek yol Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişleri yasaklanan ağır tonajlı araçlara bir yasak da Sirkeci-Harem hattında geldi. Yeni köprüden geçişlerin gidiş-dönüş 300 liraya mal olmasıyla, çareyi Sirkeci-Harem hattında bulan kamyon ve TIR şoförleri İBB’nin aldığı kararla artık burayı da kullanamayacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri 300 liraya yaklaşan kamyoncular çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında bulmuştu. İskelede uzun kuyruklar oluşturan kamyonlar burada tek yön geçiş ücreti olarak 17 lira ödüyordu.

İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. Köprü ve Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte metropolde yaşayanların hayatında da pek çok değişiklik oldu. Trafikte belli saatlerde rahatlamalar yaşanırken, bazı noktalarda da trafiğin arttığı gözlendi. Ancak ağır vasıta araçları yani kamyonlar için ortaya farklı bir tablo çıktı. Kamyon, TIR ve otobüs trafiği olduğu gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verildi. Ancak güzergâhın uzaması yakıt masraflarını da arttırdı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devreye girmeden önce 4-5 akslı kamyonlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 44.50 liraya geçiyordu. Yeni köprü devreye girince bu araçların geçiş ücreti bir anda 137.85 liraya fırladı.

6 ve daha fazla aksa sahip araçların geçiş ücretleri ise 59.25 TL’den 172.55 TL’ye tırmandı. Üstelik köprüye ulaşmak için kullanılması gereken bağlantı yollarına da yaklaşık 10 TL daha vermek zorunda kalındı.

Kamyon ve TIR şoförleri de yeni bir rota belirledi ve Sirkeci-Harem hattını kullanmaya başladı. Ağır tonajlı araçların bu hattan geçmesiyle Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. İBB tarafından 30 Nisan’da alınan kararla bu hatta ağır vasıta araçların kullanımına saat kısıtlaması getirildi. Alınan bu karara göre ağır vasıtaların saat 06.00-10.00 ve 16.00-22.00 arasında sahil yolunu ve Sirkeci-Harem hattını kullanmaları yasaklandı. Ancak bu tedbirlerinde yetersiz kalmasıyla dün İBB, “Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar” açıklamasını yaptı.