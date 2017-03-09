İBB'den 'Kabataş inşaatı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kabataş'ta yapımına geçen yıl başlanan ve kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen "Kabataş Transfer Merkezi Projesi" kapsamında yapılan inşaat çalışmalarının tarihi Molla Çelebi Camii'ne zarar verdiği yolundaki iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Kabataş inşaatı neden durdurulmadı; Koruma Kurulu "Tarihi camiye zarar veriyor" dedi, Vakıflar karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada da, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün camiye zarar verilmediğini savunması üzerine inşaat çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Camiden 54 metre uzaklıkta iskele kazıkları çakılmakta, aynı zamanda 44 metre uzaklıkta metro şaftı çalışması yer almakta ve her iki uygulamacı tarafından özel teknolojik aletler ile çevrede yer alan tüm tarihi eserler ve mevcut yapılar izlenmektedir. Söz konusu camii restorasyonu yeni başlamıştır. Koruma Kurulu’na bir vatandaş tarafından yapılan şikayet üzerine, Kurul tedbiren işin durdurulmasını ve caminin kontrol edilmesini istemiştir. Bu karar üzerine uygulama durdurulmuştur ve herhangi bir olumsuz etkinin söz konusu olmadığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tespit edilip, durum Kurul’a resmi yazıyla iletilmiştir. Bunun üzerine Kurul yeni bir kararla çalışmanın devam edebileceğini bildirmiştir. Deformasyonlara karşı gerekli teknolojik ölçüm ve kontrol donanımıyla iş devam etmektedir. Herhangi bir sorun yoktur, camide de herhangi bir deformasyon söz konusu değildir"