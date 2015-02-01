İBB'den Emirgan Korusu açıklaması: AVM olacak alan korunun içinde değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emirgan Korusu'nun imara açılması, satılması ve bu alana inşaat yapılmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras’ın köşeyazısında yer alan iddialara değinilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Emirgan Korusu'nun yakınındaki bir alanın TOKİ tarafından satışa çıkarılacağı şeklindeki ifadesi üzerine, sosyal medya mecraları ve internet haber sitelerinde 'Emirgan Korusu satılıyor', 'Emirgan Korusu'na rezidans ve AVM yapılacak' gibi başlıklarla haberler yayınlandığı görülmüştür.



Yanlış algının düzeltilmesi adına söz konusu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. Sözü edilen arazinin Emirgan Korusu ile hiçbir ilgisi yoktur. Emirgan Korusu'nun imara açılması, satılması ve bu alana inşaat yapılması söz konusu olamaz." (AA)