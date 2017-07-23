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İBB'den Aşiyan Parkı açıklaması

"Ağaçlar başka yere taşınacak"

23 Temmuz 2017 23:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aşiyan Parkı’nda yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada Aşiyan Parkı’ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapıldığı belirtilerek parktaki ağaçların kesilmeyeceği ileri sürüldü.

İBB açıklamasında şöyle denildi:

Aşiyan Parkı’ndan geçecek olan Füniküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek. Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları Kurulu İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, orman mühendislerinin bilgisi dahilinde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak şekilde planlanıyor. Şantiye bittikten donra yeniden düzenlenecek eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir.”

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Aşiyanİstanbul Büyükşehir Belediyesiağaç

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