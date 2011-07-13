-İBB'DEN "ŞİKE OPERASYONU" DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun daha önce belirlenen tarihte başlayacağına ilişkin açıklamasına destek vererek, ''Kulübümüzün de görüşü aynı doğrultudadır'' açıklamasını yaptı. Lacivert-turunculu kulüpten yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi. ''Ülkenin gündemine oturarak, futbol camiasının önde gelen yönetici ve oyuncularını içeren şike soruşturması, kulübümüz tarafından da üzüntüyle takip edilmektedir. 'Suçu ispat edilene kadar herkes suçsuzdur' ilkesinden yola çıkarak Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın da daha önce kamuoyuyla paylaştığı, Spor Toto Süper Lig'in zamanında başlayacağına ilişkin ifadesi şu aşamada Türk futbolu adına alınması gereken en yerinde karardır. Kulübümüz İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un da görüşü aynı doğrultudadır. Gelinen noktada, kulüp yönetimlerinin, futbolcu ve taraftarların sağduyulu bakış açılarını muhafaza etmeleri, toplumun tansiyonunu yükseltecek her türlü ifade ve girişimden kaçınmaları ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliği korumak adına elzemdir.''