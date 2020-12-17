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İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı

Mecliste, zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutar üzerinde verilmesi de karara bağlandı

17 Aralık 2020 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğü'nde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak.

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