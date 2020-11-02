İBB ve Boğaziçi Üniversitesi deprem protokolü: İstanbul’da 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 14 bin can kaybının meydana gelebileceği tahmin ediliyor

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi imzaladığı deprem tahmin protokolünün verilerini köşesine taşıdı. Terkoğlu, rapora göre İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 14 bin can kaybının meydana gelebileceği tahmin edildiğini yazdı.

Terkoğlu, "İzmir’de canlarımız hâlâ beton altında. Göz göre göre çürük binalarda oturmaya zorlandılar. Göz göre göre beklediler. Göz göre göre öldüler. Ölenlerin binler olmamasına 'çok şükür' derken sanki bizim değil de bir başkasının hayatıymış gibi İstanbul’da olacakları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terkoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi bir deprem tahmin protokolü imzaladı. Amaç, bir deprem senaryosunda hasar olasılığını hesaplamaktı. İstanbul’daki binaların envanteri çıkarıldı. Nüfusun güncel verilerine bakıldı. 7.5 büyüklüğündeki deprem beklentisine dayanarak 15 farklı senaryo yazıldı. 305 sayfalık raporu şöyle özetleyebiliriz: 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’daki binaların ortalama yüzde 57.5’inin hasar görmeyeceği tahmin ediliyor. Binaların ortalama yüzde 25.9’u ise hafif hasarla kurtulacak. Buna karşın yüzde 12.6’sının orta, yüzde 2.9’unun ağır ve yüzde 1.2’sinin çok ağır hasar görmesi bekleniyor. Bu şu demek... İstanbul’da analiz edilen toplam bina sayısı 1 milyon 166 bin 330. Bu binaların yüzde 16.7’si orta ve üstü zarar görecek şekilde deprem riski taşıyor. Yaklaşık 195 bin bina ediyor. Üstelik yaklaşık 48 bini depremde ağır ya da çok ağır zarar görecek. 14 bin civarında ağır hasar görecek bina ise içindekiler için tam anlamıyla mezar olma riski taşıyor. Gözünüzün önüne facianın boyutunu getirebiliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

Hesaplamalara göre 25 milyon ton ağırlığında enkaz ortaya çıkacak. Bir kamyonun kapasitesini iyimser tahminle 25 ton kabul edersek, enkazın kaldırılması için 1 milyon hafriyat seferi gerekecek. Kısacası şehir, depremden sonra aylarca belki yıllarca sadece enkazını kaldırmakla uğraşacak. 7 buçuk şiddeti olasılığı için rapor şunu söylüyor:

“İstanbul’da ortalama 14 bin 150 civarında can kaybı meydana gelebileceği tahmin edilmiştir. Depremin gündüz saatlerinde (hesaplama saat 14.00’e göre) olması durumunda beklenen can kaybı ortalama 12 bin 400 civarındadır. Gece depreminde yaklaşık 8 bin 100, gündüz depreminde ise 7 bin 450 kişinin ağır yaralanması beklenmektedir. Buna ek olarak hastane şartlarında tedavi görmesi gereken yaralı sayısı tahminleri gece depremi için 39 bin 650, gündüz depremi için 37 bin 500’dür.”