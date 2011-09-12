-İBB ''Üç büyükler''e yenilmedi İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler''e karşı açılış maçlarında yine kaybetmedi. Süper Lig'deki 5. sezonuna başlayan Abdullah Avcı yönetimindeki lacivert-turunculu ekip, daha önce de Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki açılış maçlarında Fenerbahçe'yi aynı sonuçla yenmiş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. 2007-2008'de Süper Lig'deki ilk sezonuna, bir önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe maçıyla start veren İstanbul ekibi, sahadan 2-0 galip ayrılarak, dikkatleri üzerine çekmişti. 2009-2010 sezonunda bu kez ligin ilk haftasında, bir önceki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayan lacivert-turunculu ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak, rakibine galibiyet izni vermemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu akşam da Fatih Terim yönetiminde lige iyi başlamak isteyen Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, haftanın flaş sonuçlarından birisine imza attı.