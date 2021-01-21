İBB Teftiş Kurulu'nun raporu: Belediyenin sosyal konutları Cumhurbaşkanlığı personeline tahsis edilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile İBB Teftiş Kurulu'nun AKP dönemine ilişkin başlattığı ve İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu soruşturma dosyalarından biri de belediye konutlarının Cumhurbaşkanlığı personeline tahsis edildiğine ilişkin dosya. Söz konusu dosyaya göre, İBB'nin dar gelirli aileler için çeşitli ilçelerde yaptırdığı sosyal konutların bazıları, mevzuata aykırı şekilde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki personeller ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi personeline tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan incelemede 40'a yakın yolsuzluk dosyası üzerinde İBB Teftiş Kurulu'nun başlattığı incelemelere, 2020 yılının son günlerinde İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulmuştu. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Bakanlık devreye girmeden önce İBB Teftiş Kurulu'nun bazı yolsuzluk dosyaları ile ilgili çalışmasını tamamlayarak yasal işlem başlatmak üzere harekete geçtiği ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinlerin alınamadığı öğrenildi. İBB Teftiş Kurulu'nun tespitlerine göre İBB'nin dar gelirli aileler için çeşitli ilçelerde yaptırdığı sosyal konutların bazıları, mevzuata aykırı şekilde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki personeller ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi personeline tahsis edildi.

Valilik, İBB’nin soruşturma izni talebine yanıt vermedi

Mevzuata aykırı işlemlerde imzası bulunan eski İBB Emlak Daire Başkanı Yaşar Parlak ve iki eski emlak müdürlü ile iki yardımcısı olmak üzere beş memur hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni istendi. 21 Nisan 2020 yılında İstanbul Valiliği'ne gönderilen teftiş kurulu raporuna bugüne kadar yanıt verilmedi. İBB, beş memur için soruşturma izni gelmeyince 14 Eylül 2020 tarihinde valilikten konuyla ilgili bilgi istedi ancak o yazıya da yanıt verilmedi.

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