İBB, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk heykelini unuttu

Kadir Topbaş’ın yayınladığı Taksim Meydanı projesi maketinde Cumhuriyet Anıtı’nda Atatürk heykelinin yer almadığı sosyal medyada fark edilince belediye fotoğrafları geri çekerek, heykelin de yer aldığı yeni maketleri yayınlamak zorunda kaldı.

2013 Haziran ayı boyunca İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nda alışveriş merkezi yapılmasını protesto edenler ile polis ülke genelinde çatışmış, olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün Taksim Meydanı’nın yayalaştırılma projesine ilişkin maketlerin fotoğraflarını Twitter’da yayınladı. Yeni projeye göre Gezi Parkı olduğu yerde kalıyor.

Posta gazetesinde yer alan habere göreyse, maketteki bir ayrıntı sosyal medyada tepkiye neden olunca, belediye fotoğrafı geri çekerek yeniden yayınladı. Makette Cumhuriyet Anıtı’nın sadece kaidesi yer alırken, “Mustafa Kemal Atatürk ve devrim kahramanları”nın heykellerinin olmadığı görüldü. Sosyal medyadan gelen tepki üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün heykelinin de yer aldığı yeni maket fotoğraflarını yayınlamak zorunda kaldı.