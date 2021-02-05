İBB Sözcüsü Ongun: Bugün açılan sahte hesaplarla hiçbir ilgimiz yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilen bazı Twitter kullanıcıları hakkında İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Ongun, troll orduları olmadığını kaydederek, "Bugün açılan ve bizle ilişkilendirilen sahte hesaplarla hiçbir ilgimiz mevcut değildir" dedi.

Ongun ayrıca, "Birisi kabahatini örtmek için yine içinde zeka numunesi barındırmayan bir metot seçmiş. Vasatlığın resmini çizeni gülerek izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hükümete yakın bazı yayın kuruluşları tarafından "başörtüsü üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışmakla" suçlanmış, troll hesapları kullandığı iddia edilmişti.