İBB Sözcüsü Murat Ongun: Pendik- Kaynarca Metrosu şantiyesinde can kaybı ve yaralı olmaması tesellimiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Pendik-Kaynarca Metrosu şantiyesinde bu akşam meydana gelen patlama hakkında "Olayda can kaybı ve yaralı olmaması tesellimiz. Camları kırılarak maddi hasar oluşan konut ve işyerlerinin zararını İBB tazmin etmeye başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızdan özür dileriz" açıklamasını yaptı.

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Bu akşam saat 19.40 sıralarında Pendik-Kaynarca Metrosu şantiyesinde bir patlama meydana geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Pendik-Kaynarca Metrosu şantiyesinde bu akşam saatlerinde bir patlama meydana gelmiştir. Olayda can kaybı ve yaralı olmaması tesellimiz. Camları kırılarak maddi hasar oluşan konut ve işyerlerinin zararını İBB tazmin etmeye başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızdan özür dileriz."

Pendik Kaymakamlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti:

“Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesi'ndeki bazı iş yeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.”