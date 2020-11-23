İBB Sözcüsü Murat Ongun: İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, su tasarrufunun çok önemli olduğunu belirterek, "İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta" ifadesinde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

"Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta"

Ongun şu ifadeleri kullandı: "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır."

İçme suyu doluluk oranı yüzde 26.30

İSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 850 bin metreküp 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,30" ifadeleri kullandıldı.

İSKİ'den video-animasyon

İSKİ Genel Müdürlüğü, günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek su tüketiminde nasıl tasarruf sağlayacağımızı da hazırladığı video- animasyon ile anlatıyor. Videoda, banyoda diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakılmaması, banyo ve tuvalerlerde sifonu gereksiz çekmeme gibi uyarılarda bulunuyor.