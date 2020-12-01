T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Sözcüsü Murat Ongun: İBB’nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır

01 Aralık 2020 19:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, otobüs seferlerinin azaltıldığını yalanlayarak, "Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır." dedi. 
 
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
İBB’nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır;
 
 

ETİKETLER

murat onguniettibb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24