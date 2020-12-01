İBB Sözcüsü Murat Ongun: İBB’nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, otobüs seferlerinin azaltıldığını yalanlayarak, "Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır." dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İBB’nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır;