İBB Sözcüsü Murat Ongun: Elektriğe yüzde 288 zam yapılırken, AK Parti İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İSKİ'nin zam talebinin reddine tepki göstererek, "İstanbullular güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe yüzde 288 zam yapılırken AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi." açıklamasında bulundu.

Ongun, İstanbul'da su fiyatına kademelere göre yüzde 50, yüzde 60 ile yüzde 80 oranında zam yapılması teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İBB Meclisi'nde yapılan görüşmelerde İSKİ'nin zam talebine karşılık, AKP yüzde 25 zam teklifi getirmişti. Oylamada İSKİ'nin zam talebi reddedilmiş ve AKP'nin de teklifini çekmesiyle su fiyatı aynı kalmıştı. İBB, elektriğe yapılan zammın maliyetleri artırdığını belirterek su fiyatında artış yapılmasını istiyor.

"Darısı tüm zamların başına"