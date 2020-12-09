İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Yeni Şafak'a: Galiba Ali'leri karıştırdınız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi seçim şarkısını söyleyen Ali'leri karıştıran Yeni Şafak'a yanıt verdi.

Yeni Şafak, Ali Altay yerine Ali Ata'yı kullandığı haberinde şu cümleleri kullanmıştı:

"İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata: "Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı."

Yeni Şafak'ın Twitter hesabından paylaştığı haberi alıntılayarak cevap veren Murat Ongun; "Sevgili @yenisafak, galiba Ali'leri karıştırdınız :)

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun resmi seçim şarkılarını yapan sanatçının adı Ali Altay’dır.Haberdeki kişiyle şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Sanatçı Ali Altay'ın fotoğrafını da bilginiz olsun diye paylaşıyoruz." diyerek İmamoğlu'nun seçim müziklerini yapan Ali Altay'ın fotoğrafını paylaştı.