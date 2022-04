İBB Sözcüsü Murat Ongun CNN Türk'e tepki gösterdi, ABD'deki CNN'e seslendi: CNN markasına verilen zarara dikkat etmelisiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını belirterek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi. Ongun, "CNN Türk taraflı yayına devam ediyor. Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da Doğan Subaşı ve İbrahim Özkan’ı davet etmiyorsunuz? Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"CNN markasına verilen zarara dikkat etmelisiniz"

CNN Türk, bu akşam İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu canlı yayına aldı.

Yayın üzerine "Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da Doğan Subaşı ve İbrahim Özkan’ı davet etmiyorsunuz?" diyen Murat Ongun “You should beware of the damage being done to the global CNN brand" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.