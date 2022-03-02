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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor

"1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6,89 TL fiyat artışı oldu"

02 Mart 2022 23:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Ongun, “1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6,89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor” dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, benzin ve motorine gelen zamların ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Ongun’un paylaşımı şöyle:

“İETT, milyonlarca İstanbulluyu taşımak için sadece bir günde 600 bin litre mazot tüketiyor. 1 Ocak 2022’den bugüne dek mazotun litresinde 6,89 TL fiyat artışı oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarına rağmen belediyelere KDV ve ÖTV indirimi aylardır sağlanmıyor.”

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