İBB Sözcüsü: İlk etap yarın; ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, taksilerle ilgili tartışmalar sürerken, ticari taksi plakalarıyla ilgili yarın bir uygulamanın başlayacağını duyurdu. Ongun, "İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor" dedi.

İBB UKOME toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi 9. kez oy çokluğu ile reddedilmişti. İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" demişti.

İBB Sözcüsü Ongun: Şehrimize hayırlı olsun İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: