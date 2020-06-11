İBB sosyal tesislerinin açılacağı tarih belli oldu

19 farklı mekanda İstanbullulara restoran ve kafeterya hizmeti veren İBB sosyal tesisleri, Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Tüm restoran ve kafelerini yeni normale göre düzenleyen İBB sosyal tesislerinde masa ve sandalye sayısı azaltıldı, ertelenen bakım ve onarım işleri yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan tedbirler kapsamında yeni normale göre düzenlenen ve 12 Haziran'da hizmet vermeye hazırlanan İBB sosyal tesislerinde, oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlandı.

Masalar arası mesafeler artırılarak, koltuk ve sandalye sayıları azaltıldı. Tüm gerekli noktalara el dezenfektanları yerleştirildi. Tüm çalışanlar yeni düzene göre eğitimden geçirilerek maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları konularında bilinçlendirildi.

Tüm çalışanlarının düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirileceği ve düzenli olarak dezenfeksiyonun sağlanacağı İBB sosyal tesislerinde, misafirlere de girişleri esnasında ateş ölçümü yapılacak. Maske kullanmayan misafirler tesislere kabul edilemeyecek.

İBB sosyal tesisleri, menülerini oluşturulan karekodlarla ziyaretçilerine sunacak. Fiziksel teması en aza indirmek için oluşturulan yeni nesil menülere ziyaretçiler telefonlarıyla ulaşabilecek.

Karekod erişimi olmayanlar için de menüler bulunacak ve dezenfekte edilerek misafirlere verilecek. İBB sosyal tesisleri, hafta sonları verilen açık büfe kahvaltı hizmetini, kontrollü normale geçiş süreci çerçevesinde bir müddet daha gerçekleştirmeyecek.