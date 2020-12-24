İBB: Son 24 saatte İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 131

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün İstanbul'da 131 kişinin daha 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 345 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tüm Türkiye'de bugün Koronavirüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısını 254 olarak açıklamıştı.

Tıklayın: Türkiye'de Koronavirüs | 254 kişi daha hayatını kaybetti; 18 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi