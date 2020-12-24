İBB: Son 24 saatte İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 131

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün İstanbul'da 131 kişinin daha 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 345 olarak açıklandı.</p>\n<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tüm Türkiye'de bugün Koronavirüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısını 254 olarak açıklamıştı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/12/1608834312816-screenshot-9.png" alt width="600" height="181" /></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-de-koronavirus-254-kisi-daha-hayatini-kaybetti-18-bin-102-yeni-vaka-tespit-edildi,922652" target="_blank" rel="noopener">Tıklayın: Türkiye'de Koronavirüs | 254 kişi daha hayatını kaybetti; 18 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi</a></p>\n</body>\n</html>