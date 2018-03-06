İBB Şehir Tiyatrosu harekata destek için Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı\'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay\'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Antakya Kültür Merkezi\'nde \'Komik-i Şehir Naşit Bey\' oyununu sahneledi.

\'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik\'in Yanında\' etkinliği kapsamında 120 kişilik ekip halinde Hatay\'a gelen sanatçıların sahhelenen oyun, vatandaşlar tarafından begeniyle izlendi.

EFİLOĞLU: BİZE PARMAK SALLAYANIN PARMAĞINI MEHMETÇİK KIRAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Hatay’da bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunu, terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren Mehmetçik\'e yakın olmak geldiklerini söyledi. Çok duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Efiloğlu, \"Türkiye dostunun da kim olduğunu, düşmanının da kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyor. Düşman büyük ama biz de hepsinden büyüğüz. Bazı ülkeler vardır iridir, bazı ülkeler vardır büyüktür. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz sanatçılara düşen görev de şudur; biz de canla başla çalışan, canı pahasına mücadele eden, terörü bitirmek için çalışan Mehmetçiklerin alınlarından öpüyoruz. Sık sık geleceğiz bölgeye çünkü biz bugün gerçekten duygusal bir an yaşadık. Hiçbir şey televizyonda izlendiği gibi değil. Arka tarafta top sesleri duyuluyordu. O top sesleri tarihin derinliklerine götürdü bizi. Kimse bize, Türk insanına asla parmak sallamasın. O parmağı bu Mehmetçik kırar ve gereğini yapar diyorum ve buradan hepsinin alınlarından öpüyorum” dedi.

GÖKTAY: CEPHE GERİSİNDE GEL PATATES SOY DESİNLER, GİTMEYEN NAMERTTİR

Usta oyuncu 72 yaşındaki Zihni Göktay, Hatay\'a gelmelerinin sebebinin kahraman Mehmetçik\'e manevi destek ve moral vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bu çorbada tuzumuz olsun diye geldik. Kahraman Mehmetçiklerimizle o dağın eteklerinde top sesleri arasında çok hamasi ve duygusal anlar yaşadık. Ben zaman zaman kendimi tutamadım. Çünkü hayatımda çok röportaj verdim, 54 senedir meslekteyim. Ama bu şekilde ilk defa veriyorum. Cephede ve top sesleri arasında, kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza, kol kola, can cana, göz göze konuştuk. Biz manevi olarak huzur içerisindeyiz. Hiç olmazsa buraya geldik. 72 yaşındayım, cephe gerisinde gel de bana patates soy desinler, bugün gitmeyen namerttir. Gel şu çorbayı karıştır desinler giderim. Bize düşen görev varsa yaparız. Ama onlar \'siz gelin burada yüreği buruk insanlara 2-2.5 saat hoşça vakit geçirin, onların dertlerini unutturmanız bile bizim için destek\' dediler. Bu akşam burada Komik-i Şehir Naşit Bey oyununu oynayacağız.”

Hatay Kültür Merkezi’nde sahnelenen \'Komik-i Şehir Naşit Bey\' oyunu izleyicilerden bol bol alkış aldı. 120 kişilik İBB Şehir Tiyatroları ekibi yarın da İskenderun’da bir oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.

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