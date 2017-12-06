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İBB sahipsiz tekneleri kaldırdı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç ve Küçükçekmece’deki sahipsiz tekneleri kaldırdı

06 Aralık 2017 18:04

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç ve Küçükçekmece’deki sahipsiz tekneleri kaldırdı.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı görevliler, uyarılara rağmen kaldırılmayan batık veya yarı batık haldeki tekneleri, amfibi, ekskavatör ve yengeç adı verilen özel araçlar kullanarak kaldırdı.

KASIM AYINDA 21 TEKNE KALDIRILDI

618 sayılı Limanlar Kanunu\'ndaki “Kıyı tesisleri dışındaki kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş gemilerin ve deniz araçlarının bulunduğu yerden kalkmamaları halinde kaldırılma işlemi; ilgili mülki idare amirliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ve belediye bünyesindeki birimlerce yapılır” maddesi gereğince Kasım ayında 21 adet tekne ve deniz aracı kaldırıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin desteği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yapılan çalışmalar öncesinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin de alınması sağlandı. Aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermekle birlikte seyir güvenliği için de riskler oluşturan sahipsiz tekneler ile ilgili kaldırma ve imha çalışmaları, ilgili Kaymakamlıklarca da koordinasyon sağlanmak suretiyle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ ekiplerimizce devam etmekte.”

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