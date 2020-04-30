İBB, 'Sabah'ın "Zabıta memurları kâğıt toplayan çoçuğu dövdü" haberini yalanladı: Söz konusu kişilerin zabıtayla hiçbir alakası yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zabıta ekiplerinin "Kadıköy'de kâğıt toplayan çocuğu darp ettiği" iddiasını yalanladı.

Sabah Gazetesi, İBB zabıta memurlarının, Kadıköy'de kâğıt toplayan bir çocuğu önce darp ederek, bir araca bindirdiğini iddia ettib

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, İBB zabıta memurlarının kâğıt toplayıcılarına hiçbir müdahalelerinin olmadığı vurgulandı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kadıköy'de meydana gelen olayda kâğıt toplayıcılarına müdahale eden kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla hiçbir alakası yoktur.



İBB zabıta memurlarının, herhangi bir kâğıt toplayıcıya karşı, hiçbir müdahalesi olmamıştır. İBB'yi karalamaya yönelik bu haberle ilgili gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için, bu açıklamaya gerek görülmüştür."