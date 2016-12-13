T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İBB, PKU hastası çocukların kafesini boşaltmak istiyor

Dernek Başkanı: İBB Başkanı Kadir Topbaş’tan destek bekliyoruz

13 Aralık 2016 11:46

PKU hastalığı dolayısıyla özel diyetle beslenmek zorundaki hasta çocuklar için İstanbul’da 5 yıldır hizmet veren PKU Cafe’nin binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce "Kent Müzesi" yapılmak üzere tahliye edilmek isteniyor. Dernek, çocuklar mağdur olmasın diye yer istiyor.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, özel diyetle beslenmek zorunda olan PKU (Fenilketonüri) hastası çocuklara, 5 yıldır İstanbul Topkapı’da hizmet veren ve aynı zamanda 'PKU Cafe' olarak da kullanılan PKU Aileleri Derneği’nin binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) tahliye edilmek isteniyor. Dernek Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, dernek binasının 'Kent Müzesi' yapılacağı için boşaltılmak istendiğini belirterek 'Kapatılan bu yer için bize başka bir alan tahsis edilmesini bekliyoruz. Derneğimizin ve PKU’lu çocuk sahibi ailelerinin maddi bir gücü yok. İBB Başkanı Kadir Topbaş’tan destek bekliyoruz" dedi.

İBB Kültür AŞ, geçen haftalarda derneğin de içinde bulunduğu pasajın boşaltılması için tebligatta bulundu. Boşaltılacak pasajdaki küçük bir dükkân, PKU hastası çocuklara pastane ve cafe olarak hizmet veren dernek merkezi bulunuyor. Yaklaşık 10 yıldır PKU’lu çocukların, özel diyet ürünlerini aldıkları, kendi aralarında özel ürün pastalarla yaş günü partisi düzenledikleri bu dernek merkezi boşaltılırsa PKU’lu çocukların mağdur olacağı belirtiliyor.

Kararın geçen haftalarda kendilerine tebliğ edildiğini söyleyen Deniz Yılmaz Atakay, 10 yıldır PKU’lu çocuklar için çalışan derneğin acil yer talebinin olduğunu ifade etti. Atalay, şunları söyledi:

"Derneğimizin, bu ayarda bir yerin kirasını ödeme gücü yok. PKU’lu çocuk sahibi ailelerinin de böyle maddi bir gücü yok. Yeni yerin de, boşaltacağımız merkez gibi, içinde Metabolizma Bölümü olan İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri yakınında olması da aileler için büyük avantaj sağlayacak. İBB Başkanlığı ve İBB Emlak Müdürlüğü Daire Başkanlığı’ndan henüz bir destek alamadık. Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan destek bekliyoruz."

 

ETİKETLER

PKU hastalığıİstanbulPKU Cafeİstanbul Büyükşehir BelediyesiKent Müzesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24