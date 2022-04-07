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İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu

İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı

07 Nisan 2022 16:42

Gençlik Örgütleri, İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 40 oranındaki zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde protesto etti.

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