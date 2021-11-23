İBB’nin taksi önerisi UKOME'de 11. kez oylanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getiriyor.

İBB'nin daha önce 10 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi UKOME'de yeniden görüşülecek.

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'nin yeni taksi projesi tam 10 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi.