İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen ve dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülleri içerisinde gösterilen IPRA Altın Küre Ödüllerinde pandemi sürecindeki iletişim faaliyetleri ile ödülün sahibi oldu.

Sektörün alanında uzman jürileri tarafından incelenerek ödüle hak kazanan proje ‘Kriz Yönetimi’ kategorisindeki ödülün sahibi oldu. Altın küre ödüllü halkla ilişkiler çalışmaları aynı zamanda Covid-19 salgınında dünyanın pek çok ülkesinde yerel yönetimler açısından tecrübe ve bilgi paylaşımı alanında örnek proje olarak değer gördü.

ANKA'nın aktardığına göre Halkla İlişkiler Müdürlüğü salgına karşı mücadelede hızlı karar, güçlü koordinasyon, doğru aksiyon prensibi ile tüm ekiplerini koordine etti. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer İBB Birimleri ile entegreli çalışmalar vatandaşların Beyaz Masa’ya ilettiği taleplerinin karşılanmasını sağladı.

Covid-19 virüsünün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde ’16 milyon olarak kimseyi geride bırakmayacağız’ sloganı ile "Birlikte Başaracağız" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 153 Çağrı Merkezi hizmet verdi

Kentteki kriz iletişiminde sayısal verilere bakıldığında da pandemiden en çok etkilenen kent olan İstanbul’da tüm kişi ve kurumların iletişim olarak aradığı ilk numaranın ALO 153 Çağrı Merkezi olduğu ortaya çıktı. Yaşam tarzı, alışkanlıklar değişirken salgın öncesinde 25-30 bin olan günlük çağrı sayıları salgın sürecindeki kesintisiz iletişim faaliyetleri ile 100 binleri aşarak Sosyal Belediyeciliğe örnek oluşturdu.

"Etkin kriz iletişimi sağlandı"

Mart ayından itibaren özellikle Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği yeni iletişim hatları aracılığı ile vatandaş başvuruları değerlendirildi. 65 Yaş Üstü Destek Hattı ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları uygulama üzerinden alınarak siparişlerinin, temel ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılması sağlandı.

Yeni hatlar içerisinde yer alan 0212 449 49 00 -Psiko Sosyal Destek Hattı ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. Normalleşme süreci öncesinde sağlık çalışanlarına da çağrılar aracılığı ile gönüllü koçluk hizmeti verildi. Aynı zamanda 444 00 93 Sağlık Çalışanlarımızın konaklama talepleri hattı ile ailelerine hastalık bulaştırma riski taşımalarından dolayı kaygılanan ve süreci evinde geçirmek istemeyen sağlık çalışanlarına konaklama hizmetinden yararlanmaları için en başvuru işlemlerinde yardımcı olundu.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Hattı ile ayni ve nakdi bağış yapmak isteyenlere bilgi desteği sağlandı, askıda fatura uygulamaları ile ekonomik anlamda zorluk yaşayan İstanbulluların su, doğalgaz fatura borcunun ödenmesi sağlandı

Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren Yerinde Çözüm, Mobil İletişim Noktaları da dahil olmak üzere Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki saha ekipleri, ALO 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşan başvuruların çözülmesi sağlandı.

Halk ile yüz yüze iletişim kuran saha ekipleri taleplerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için devriye halinde görev aldı. Hanelerin kapısına ihtiyaçları ulaştırarak kriz yönetiminde çalıştılar.

Vatandaşların ve görevlilerin sokağa çıkma kısıtı olan günlerde zorunlu olarak gerçekleştirmeleri gereken yolculukları konusunda da destek sağlandı. Salgını önleme çalışmaları doğrultusunda bilgilendirici, yönlendirici faaliyetlerle birlikte önemli meydanlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin genelinde maske ve dezenfektan dağıtımında bulunuldu.

Salgın riski ortadan kalkana kadar vatandaş talepleri; Telefon Kanalından(SMS, Beyazmasa 153 Çağrı Merkezi), Sosyal Medya Kanalından(Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram), Mobil Uygulama Kanalından(Beyazmasa Mobil Uygulama, Görüntülü İletişim) ve Web Kanalından(Web Form, Web Chat, E-posta) olarak 7/24 kesintisiz hizmet sağlanacak şekilde planlandı.

IPRA'nın halkla ilişkiler sektöründeki yeri

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA, halkla ilişkilerin profesyonellerine küresel ağda liderlik etmek, işbirliklerini geliştirmek amacı ile 1955 yılında faaliyetlerine başladı. Halkla ilişkilerin güvenilir iletişimini ve etik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan kurum bu çalışmaları ağ kurarak ve mesleğin entelektüel liderliği üzerinden dünya çapında yaygınlaştırmaktadır. IPRA aynı zamanda her yıl Altın Küre Ödülleri başlığında yarışma düzenleyerek başarılı, vizyoner halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarını teşvik etmektedir.

1991 yılından bu yana düzenlenen IPRA’nın “Altın Küre Ödülleri”ne dünya genelinde yüzlerce kurum, kuruluş başvuruda bulunmaktadır. Bu yıl 37 kategori sayısına ulaşılan yarışmada başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından mercek altına alınarak konu, projenin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki başarısı, projenin iletişimi gibi kriterler değerlendirilerek eleniyor. Son aşamada finalistler arasında uygulamada mükemmelliğe ulaşan öncü proje ve işler “Altın Küre Ödülü”ne layık bulunuyor.