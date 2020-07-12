İBB’nin metro inşaatı için yurt dışından aldığı krediye, AKP dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro inşaatı için yurt dışından bulduğu kredinin 530 milyon TL’sine haciz işlemi uygulandı. Haciz kararının AKP döneminde birçok asfalt işi alan MET-GÜN İnşaat'ın açtığı alacak davası nedeniyle verildiği öğrenildi.

Hürriyet'e yer alan habere göre, İBB’nin birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan MET-GÜN İnşaat’ın avukatları, alacağın tahsili için harekete geçti. Alınan ihtiyati haciz kararı, İBB’nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir bölümü bir bankada olan toplam 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti. Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, 530 milyon TL'sinin yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurt dışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

İBB: Hukuka ayrı işlem yapılıyor

İBB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır" denildi.

Yapılan asfalt işleri için kesin hesap çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamanın devamında "Başlatılan icra takiplerine işlemiş faizler yönünden itiraz edilmiş olup anapara borcu yönünden takipler kesinleşmiş ve alacaklı şirketler tarafından üç ayrı icra dosyasından İcra İflas Kanunu 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İtirazlar reddedildi

Haciz işleminin hukuksuz yapıldığı öne sürülen İBB açıklamasında şöyle denildi:

"Banka tarafından hukuksuz bir şekilde icra dosyalarına ödenmesi üzerine derhal bu paraların alacaklıya ödenmemesi ve mahkemeler nezdinde yapmış olduğumuz şikayetlerimiz neticelenene kadar icra kasasında bekletilmesi yönünde tedbir talep edilmiştir. Maalesef tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikayetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır."

Toplam 565 milyon TL

"Bunun üzerine belediyemizce derhal icra mahkemelerine başvurularak öncelikle tedbir kararı verilmesi ve akabinde haczedilmezlik şikâyetimizin kabul edilerek konulan haciz ve blokelerin kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemelerce henüz tedbir talebi açısından bir karar verilmeden bank tarafından haczi caiz olmayan proje kredilerinin bulunduğu döviz hesaplarında bulunan paralar Türk lirasına çevrilmek suretiyle cari hesabımıza virman yoluyla aktarılmış, şartlı bağışlar ile vergi, resim ve harç gelirlerimizin bulunduğu diğer hesaplardan da virman yoluyla aktarım yapılan cari hesabımızdan üç ayrı icra dosyasına yaklaşık 565 milyon TL aktarılmıştır."

TIKLAYIN - İBB Meclisi'nden tamamlanamayan metro inşaatları için İmamoğlu'na dış kredi yetkisi