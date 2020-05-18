İBB'nin 'Askıda Fatura' kampanyasında 131 bin fatura ödendi; 17 milyon lira toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara yardım çalışmaları sürüyor.

Son verilere göre İBB’ye sosyal yardım için yapılan başvuruların sayısı 993 bin 759’a, ihtiyaç tespiti yapılan aile sayısı 655 bin 680’e ulaştı. Şu ana kadar 272 bin 134 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildi. 35 bin 743 aile alışveriş destek kartı dağıtıldı. 11 bin 600 kişiye de psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu.

Kampanyada son duruma göre 17 milyon 28 bin 946 liralık su ve doğalgaz faturası ödenerek zor durumdaki vatandaşların borcu silindi. Toplam 131 bin 140 adet su ve doğalgaz faturasının ödendiği kampanyada 113 bin 458 fatura daha askıda ödenmeyi bekliyor.