İBB'nin 'Askıda Fatura' kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Askıda Fatura' kampanyasına 24 saatte ihtiyaç sahibi 8 bin 691 ailenin başvurduğunu ve toplam tutarın 1 milyon 990 bin lira olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ya da işini kaybeden yurttaşlarla dayanışmak amacıyla ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlattıklarını dün duyurmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya başvuran ihtiyaç sahibi ailelerin sayısını açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8 bin 691 aile başvurdu. 7 bin 392 İSKİ, bin 299'u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır.

Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilir.

Askıda fatura uygulaması nasıl işleyecek?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.

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