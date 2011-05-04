-İBB, MEMURLARLA MASAYA OTURACAK İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında, 11 bin 631 memuru kapsayacak toplu görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldı. İBB'de gerçekleştirilen ve mutabakatla sonuçlanan toplantıya, Belediye Başkanı Topbaş, BEM-BİR-SEM Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Sekreter Levent Uslu, Genel Teşkilat Sekreteri Medeni Sevinç, Genel İdare Mali Sekreteri Gürkan Alper, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Ayhan Demiryürek, Sendikanın İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Metin Başaran, İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ferrah Şarman, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt Bulut ve şube başkanları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplantının ardından, yaptığı konuşmada, bu kararı daha önce aldığını, ancak açıklamadığını, sendika başkanlarıyla bir araya gelerek, onların da görüşlerini almak istediğini belirtti. Sendika yetkilileri ile toplantı yaptıklarını ifade eden Topbaş, ''Memur sendikaları ile toplu sözleşme masasına oturacağız. Daha önce sosyal denge adı altında bir kısım ödemeler yapılıyordu. Bundan sonra toplu iş sözleşmesi yapacağız. En kısa sürede İBB Meclisinden toplu iş sözleşmesi sosyal denge yetkisi alacağız'' dedi. Yetki alındıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile memur sendikası arasında imzalanacak sosyal denge sözleşmesinden 11 bin 631 memur yararlanacak. -BEM-BİR-SEM GENEL BAŞKANI TURBAY- BEM-BİR-SEM Genel Başkanı Mürsel Turbay da İBB içerisinde yıllardır ''Sosyal Denge Sözleşmesi'' için mücadele ettiklerini belirtti. Bugünün, Türkiye için tarihi bir gün olduğunu ifade eden Turbay, ''İstanbul'da memurlarla ilgili ilk kez böyle bir sözleşme onaylandı. Bu sözleşmenin yapılması, Türkiye'nin her yerinde örnek olacaktır'' dedi. Turbay, sözleşmenin onaylanmasındaki en önemli etkenin 12 Eylül referandumunda kamu çalışanlarına tanınan haklar olduğunu dile getirerek, ''Bazı sendikalar, referandum döneminde kendilerine verilen hakları bir kenara bırakarak 'hayır' demişlerdi. Ancak bugün alınan kararla belediye kapsamındaki kamu çalışanları ek ücret almaya hak kazandı. 12 bin memuru kapsayan sözleşme, son görüşmelerin ardından 15 Mayıs tarihinde imzalanacak'' diye konuştu.