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İBB Meclisi'nde 'Esenyurt' arbedesi

CHP ilçe başkanları ile Esenyurtluların da izlediği Meclis'te Esenyurt planlarının onaylanmasını CHP grubu alkışla protesto etti

13 Nisan 2013 12:46

İBB Meclisi İkinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği ve Esenyurt Planları'nın gündeme geldiği, İBB Meclis oturumunda gergin anlar yaşanırken, AKP ile CHP'li Meclis üyeleri arasında yer yer sert tartışmalar çıktı.

1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi Nazım İmar Planı, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin ret oyuna karşılık, AKP'li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. 

CHP Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan, 2012 yılında Esenyurt'la ilgili hukuka uygun olmayan bir karar alındığını ve bir yıldır tartışılan o karara itiraz ettiklerini belirtip, "Yanlış hesap döndü. Gelin aynı şeyi yapmayın. Sayın başkan, yanlış yapıyorsunuz" diye itirazda bulundu.

CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP ilçe başkanları ile Esenyurtluların da izlediği Meclis'te Esenyurt planlarının onaylanmasını CHP grubu alkışla protesto etti. CHP'li grup üyeleri alkışlarla AKP Meclis üyelerinin yanına yaklaşınca gergin anlar yaşandı.

İki grup arasında yaşanan kısa süreli arbede araya girenler sayesinde büyümedi. Oylama sonrası ayrıca, izleyicilerin olduğu bölümde bir süre arbede yaşandı. CHP'li üyeler meclis içinde oturma eylemi yaparken, bir grup CHP'li genç ise İBB binası önünde oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi saat 21.30 sıralarında sona erdi.

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