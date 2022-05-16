İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi tartışıldı: Tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafları İBB Meclisi'nde tartışıldı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı "Geziyle alakalı olarak da yine çok net biçimde altını çizelim bir tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır" dedi.

İBB Meclisi'nde, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği Karadeniz gezisinin masraflarının nasıl karşılandığı tartışıldı. AKP'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İmamoğlu'nun 3-4 Mayıs tarihlerinde gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir heyetle Trabzon, Rize ve Artvin'e düzenlediği geziye ilişkin soru önergesi verdi.

Önergede, "İBB Başkanı sıfatıyla Karadeniz'de miting yapmanızın amacı nedir" diye İmamoğlu'na soran Uslu, bu gezinin resmi bir amacının olup olmadığı sorusunu da yöneltti. Uslu, geziye katılan bir gazetecinin, İmamoğlu'nun ağzından gezinin bütün masraflarının İBB'nin bütçesinden karşılandığını yazdığını söyledi.

"Harcamalar kim tarafından nasıl finanse edildi?"

İmamoğlu'nun ise kendi şahsına ait olan harcamaların bir kısmını kendisinin, bir bölümünü ise tabii ki İBB'nin karşıladığını söylediğini anlatan Uslu, İBB'nin ise iki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmadığını açıkladığını belirterek, "Birbirinden farklı bu üç açıklamaya göre kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor.

Gazeteci mi, siz mi, İBB mi? Hem sizin, hem beraberinizde size eşlik eden gazeteciler, bürokratlar ve siyasi yöneticilerin geziyle ilgili yol, konaklama ve diğer tüm harcamaları kim tarafından nasıl finanse edildi? İBB bütçesi bu masraflar için kullanıldı mı? Kullanıldıysa ne kadar ve ne tür harcamalarda kullanıldı?" diye sordu.

"Tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bayramlarda herkesin memleketine gittiğini, İmamoğlu'nun da Trabzon ve Rize'ye memleketine gittiğini söyledi.

Karadeniz gezisinin tek bir gerekçesi olduğunu anlatan Balyalı, İmamoğlu'nun salgın öncesi bölgeye geleceğine dair söz verdiğini, salgından dolayı böyle geniş çaplı bir gezi yapamadığını, hem memleketine gitmek hem de çevredeki bir takım ilçeleri ziyaret etmek gibi programı olduğunu belirtti.

Gezinin son derece doğal olduğunu ifade eden Balyalı, şöyle devam etti:

"Geziyle alakalı olarak da yine çok net biçimde altını çizelim bir tek kuruş kamu kaynağı harcanmamıştır. Belediye Başkanımız, kendi masraflarını hepsini kendisi karşılamıştır. Bunun dışında bir şey söylenmesi mümkün değildir. Başka arkadaşların, gazetecilerin yorumları varsa o kendi yorumlarıdır. Hem Başkanımızın hem bizim bu konudaki resmi açıklamamız bu şekildedir.