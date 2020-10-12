İBB Meclisi'nde CHP ve AKP arasında icraat polemiği: Sizin yapar gibi göründüğünüz ama yapmadığınız işleri yapıyoruz

İBB Meclisi'nde AKP ve CHP arasında icraat polemiği yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'nin AKP'nin projelerini kendi yapmış gibi gösterdiğini savunarak 'siyasi intihalcilik' ile suçladı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da "Sizin yapar gibi göründüğünüz ama yapmadığınız işleri yapıyoruz. İstanbul'a geldiğimizde dağınık bir ev gibiydi, şimdi ortalığa çekidüzen veriyoruz" dedi.

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ilk bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği oturumda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasında CHP'li yönetimin AKP'nin projelerini sahiplenmekle suçlaması polemiğe neden oldu.

"Yeşil alan ne zamandan beri israf haline geldi"

Göksu konuşmasında CHP'nin ‘siyasi intihalcilik' yaptığını savunarak AKP ve CHP döneminde yapılan işleri sıraladı ve yeni yönetimin iş üretmediğini söyledi.

Kurbağalıdere'nin temizliği, Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenilenmesi gibi çalışmaların AKP döneminde yapıldığını ama yeni yönetimin kendisi yapmış gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Göksu şöyle konuştu:

"Siyasi intihalcilik patolojik bir durumdur. Devlette tabii ki devamlılık esastır.

"AKP döneminde başlayan projeler açılmayacak mı? Açılacak. Ama siz sahiplenip, intihal yapıyorsunuz.

"CHP'nin projesi yapmak değil yıkmaktır. Yeşil alan ne zamandan beri israf haline geldi. Yapılanı yıkmayın. 5 yıl sonunda bir tane bile ‘bizim' dediğiniz bir eseriniz olmayacak."

"İstanbul'a çekidüzen veriyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da şöyle konuştu:

"Biz İstanbul'a geldiğimizde İstanbul dağınık bir ev gibiydi. Perdeler kirli, mutfakta bulaşıklar yığılmış, çöp boşaltılmamış, mutfak pislik içinde… Çarşaf, yorgan, yastık kirli…

"Şimdi biz ortalığa çeki düzen veriyoruz. Sizin yapar gibi göründüğünüz, yapmadığınız işleri yapıyoruz.

"İBB'nin gündemi şu an dağınık evi toplamak, ondan sonra daha büyük işleri konuşacağız."

"3 klozet siz koysaydınız"

Subaşı, Kurbağalıdere ve Ayamama Deresi'nin ıslahının AKP döneminde başladığını ancak çok uzun yıllardır bitirilemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Siz yapmamışsınız, biz yaptık. Siz yapsaydınız. Kemerburgaz Kent Ormanı bizim dönemimizde yapıldı diyorsunuz.

"Orman tahsis edileli 6 yıl olmuş, açmamışsınız. Açsaydınız. Bayrampaşa Otogarı'nın tuvaletlerine bakın, pırıl pırıl oldu.

"Siz bunu küçümsüyorsunuz ama biz küçümsemiyoruz. Bu vatandaşa nasıl baktığınızla ilgili bir durum. 3 klozet siz koysaydınız."