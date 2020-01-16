İBB Meclisi'nde 'cemevlerinin ibadethane sayılması' AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İBB Meclisi, CHP'nin cemevlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini oyladı. Öneri, AKP ve MHP'li üyelerin oyuyla reddedildi.

İstanbul'daki cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine dair önerge İBB Meclisi'nde oylandı. Önergeye CHP ve İyi Parti "evet" oyu verirken AKP ve MHP ise "hayır" dedi. Teklif böylece oy çokluğu ile reddedilmiş oldu.

312 üyeli İBB Meclisi'nde çoğunluk AKP'de bulunuyor. Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı ise 132 üye ile İBB Meclisi'nde temsil ediliyor. Partiye göre dağılım yapıldığında ise İBB Meclisi'nde; AKP 176, MHP 4, CHP 128 ve İyi Parti ise 4 üye ile temsil ediliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de CHP ve İyi Parti grupları 13 Ocak günü İBB Meclisi'ne bir önerge sunmuştu. Önerge teklifinde, İstanbul'da 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekânları olmasına rağmen resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgusu yapılmıştı.

Erdoğan cemevlerine hukuki statü tanıyacağız demişti

Daha önce, AKP 2013'teki 'Demokratikleşme Paketi' ile 3 maddelik Alevi açılımı için çalışma başlatmıştı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen açılım sürecinde "Cemevleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacak." ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de 24 Haziran seçimleri için hazırlanan AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz" demişti.